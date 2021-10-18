Who Spent the Weekend in Jail in St. Martin Parish?
12 names appear on the St. Martin Parish Daily Arrest Reports for the weekend (October 15-16).
Three tips that will help you avoid being on this list:
- Don't do drugs
- Keep your hands to yourself
- Don't resist arrest, especially by using force
Arnaud, Geneva
Age 44
5000 block of Levee Rd
St. Martinville, LA
Charges FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT; SCHEDULE I NARCOTICS (ALL OTHER); POSSESSION - SCHEDULE II NARCOTICS; PROHIBITED ACTS-POSS OF DRUG PARAPHERNALIA; POSSESSION - SCHEDULE II NARCOTICS; PROHIBITED ACTS: DISTRIBUTION OF DRUG PARAPHERNALIA; POSSESSION - SCHEDULE IV; VIOLATIONS OF CONTROLLED DANGEROUS; UNATTENDED MOTOR VEHICLES-LOCK IGNITIONS, ETC
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Collins, Daniel
Age 45
400 block of Richard St
Breaux Bridge, LA
Charges FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT; FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Johnson, Jude
Age 30
1000 block of St. Rita Hw
St. Martinville, LA
Charges DISTURBING THE PEACE
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Alexander, Jernathon
Age 41
700 block of Albert St
Breaux Bridge, LA
Charges SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY; AGGRAVATED ASSAULT WITH A FIREARM; RESISTING A POLICE OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE--SIMPLE
Arresting Agency 17P-BREAUX BRIDGE PD
Boutte, Ramona
Age 45
1000 block of Potato Shed Rd
Breaux Bridge, LA
Charges MANUFACTURE; DISTRIBUTION; PWITD--SCH II NARCOTICS; PROHIBITED ACTS--SCHEDULE III; PENALTIES; PROHIBITED ACTS-POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Dartez, Trailand
Age 30
600 block of Valsin
Breaux Bridge, LA
Charges FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT; FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT; FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Frederick, Robert
Age 29
1000 block of Leland Dr
Breaux Bridge, LA
Charges PRINCIPALS; UNAUTHORIZED ENTRY OF A PLACE OF BUSINESS; PRINCIPALS; THEFT--VALUED AT $1--$999
Arresting Agency 17P-BREAUX BRIDGE PD
Guidroz, Larry
Age 38
1000 block of Delcambre Rd
Breaux Bridge, LA
Charges CONTEMPT OF COURT
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Ledet, Byron
Age 35
900 block of Goldie Dr
Breaux Bridge, LA
Charges VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER--SIMPLE; VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER--SIMPLE; FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT
Arresting Agency 17P-BREAUX BRIDGE PD
Singleton, Earl
Age 59
700 block of Agnes Dr
Breaux Bridge, LA
Charges THEFT--VALUED AT $1--$999; UNAUTHORIZED ENTRY OF A PLACE OF BUSINESS; THEFT--VALUED AT $1--$999; UNAUTHORIZED ENTRY OF A PLACE OF BUSINESS; FAILURE TO APPEAR; ISSUANCE OF ARREST WARRANT; AGGRAVATED BATTERY; AGGRAVATED BATTERY
Arresting Agency 17P-BREAUX BRIDGE PD
Singleton, Theoderick
Age 43
1200 block of Wilfred Champagne Rd
St. Martinville, LA
Charges DOMESTIC ABUSE BATTERY--STRANGULATION--SIMPLE
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF
Toucheck, Angella
Age 59
2400 block of Cypress Island Hw
St. Martinville, LA
Charges CHILD ENDANGERMENT/DOMESTIC ABUSE--AGGRAVATED
Arresting Agency 50-ST MARTIN SHERIFF