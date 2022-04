25 Richest Louisiana Zip Codes

Have you ever wondered what the wealthiest zip codes in Louisiana are?

We have the answer for you.

Here are the 25 wealthiest zip codes in Louisiana:

# 25: Broussard, La- 70518

Adjusted Gross Income $89,480

# 24: Woodworth, La- 71485

Adjusted Gross Income $91,070

# 23: New Orleans, La- 70123

Adjusted Gross Income $91,600

# 22: Mandeville, La- 70448

Adjusted Gross Income $92,080

# 21: Metairie, La- 70002

Adjusted Gross Income $93,640

# 20: Shreveport, La- 71115

Adjusted Gross Income $93,700

# 19: Saint Francisville, La- 70775

Adjusted Gross Income $95,290

# 18: Lake Charles, La- 70605

Adjusted Gross Income $97,730

# 17: New Orleans, La- 70112

Adjusted Gross Income $99,510

# 16: Lafayette, La- 70503

Adjusted Gross Income $100,220

# 15: Covington, La- 70433

Adjusted Gross Income $100,990

# 14: Bell City, La- 70630

Adjusted Gross Income $101,070

# 13: Lafayette, La- 70508

Adjusted Gross Income $103,870

# 12: Shreveport, La- 71106

Adjusted Gross Income $109,370

# 11: Baton Rouge, La- 70801

Adjusted Gross Income $111,090

# 10: New Orleans, La- 70118

Adjusted Gross Income $114,790

# 9: Madisonville, La- 70447

Adjusted Gross Income $115,820

# 8: Baton Rouge, La- 70809

Adjusted Gross Income $115,860

# 7: New Orleans, La- 70115

Adjusted Gross Income $119,320

# 6: New Orleans, La- 70130

Adjusted Gross Income $129,740

# 5: Mandeville, La- 70471

Adjusted Gross Income $131,570

# 4: Metairie, La- 70005

Adjusted Gross Income $131,740

# 3: Baton Rouge, La- 70808

Adjusted Gross Income $134,490

# 2: Baton Rouge, La- 70810

Adjusted Gross Income $135,810

# 1: New Orleans, La- 70124

Adjusted Gross Income $149,820

