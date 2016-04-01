Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report

The following is a list of the people who were booked into the Lafayette Parish Correctional Center for April 1, 2016:

Name: Albarado, Kainan

Charge: Fugitive

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 100 Blk Canal Apt B ST

Lafayette, La

Name: Bias, Bryson

Charge: St. Mary Parish

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 300 Blk Lafayette ST

Lafayette, La

Name: Breaux, Devon

Charge: Unaut Use Of Movable

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 200 Blk Brad STR

Scott, La

Name: Brown, Jolynn

Charge: Aggrav. Battery W/Dangerous We

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 100 Blk Clause LAN

Lafayette, La

Name: Carston, Paul

Charge: Warrant/Bench Warrant

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 100 Blk Martin Oaks DR

Lafayette, La

Name: Carter, Burnita

Charge: Municipal Purposes (Free Text)

Arresting Agency: Lafayette City Marshal

Address: 100 Blk Marigny Circle

Duson, La

Name: Colton, Kimberly

Charge: Disturbing The Peace:Doing Any

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 200 Blk Riverwoods DR

Lafayette, La

Name: Devillier, Caleb

Charge: Warrant/Bench Warrant

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 100 Blk Belle Fontaine DRV

Duson, La

Name: Dogie, Markethia

Charge: Schedule Ii

Arresting Agency: Penalties

Address: 6800 Blk W Congress ST

Duson, La

Name: Gardiner, Todd

Charge: Municipal Purposes (Free Text)

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 400 Blk Summerland Key LAN

Lafayette, La

Name: Gary, Anthony

Charge: Attp-Murder/First Degree

Arresting Agency: Scott Pd

Address: 300 Blk Guilbeau RD

Lafayette, La

Name: Guidry, Joseph

Charge: Domestic Abuse Battery

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 100 Blk Belle Dame DR

Lafayette, La

Name: Harbor, Siera

Charge: First Degree Murder Charge

Arresting Agency: Scott Pd

Address: 300 Blk Gilbeau ROA

Lafayette, La

Name: Jones, Ke'Shawn

Charge: First Degree Murder Charge

Arresting Agency: Scott Pd

Address: 100 Blk Petunia Loop STR

Lafayette, La

Name: Lawer, Carl

Charge: Fugitive

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 1600 Blk E Simcor STR

Lafayette, La

Name: Leday, Demitris

Charge: Breaux Bridge Police

Arresting Agency: Broussard Pd

Address: 100 Blk E Pershing STR

New Iberia, La

Name: Matt, Lauren

Charge: Owi Vehicle

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 2100 Blk E Ggauthier RD

Lake Charles, La

Name: Papyionricahrd, Jordan

Charge: Communicating Of False Informa

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 100 Blk Juanita

Lafayette, La

Name: Robertson, Stanley

Charge: 2nd Deg Battery Charge: Int'L

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 1300 Blk W University AVE

Lafayette, La

Name: Sam, Jordan

Charge: Warrant/Bench Warrant

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 100 Blk Boston COURT

Carencro, La

Name: Scott, Somoa

Charge: Warrant/Bench Warrant

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 300 Blk Clause LN

Lafayette, La

Name: Selby, Shawn

Charge: Simple Burglary Charge

Arresting Agency: Carencro Pd

Address: 100 Blk First STR

Carencr, La

Name: Souther, Kathryn

Charge: Municipal Purposes (Free Text)

Arresting Agency: Lafayette City Marshal

Address: 200 Blk Lodge DRV

Lafayette, La

Name: Taylor, Roberta

Charge: Fugitive

Arresting Agency: La State Police Troop I

Address: 100 Blk Sternberg DR

Lafayette, La

Name: Thibodeaux, Tori

Charge: Criminal Conspiracy Charge

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 100 Blk Rita LAN

Rayne, La

Name: Thibodeaux, Reid

Charge: Criminal Conspiracy Charge

Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc

Address: 100 Blk Cane Field DR

Youngsville, La

Name: Vallier, Reginald

Charge: Warrant/Bench Warrant

Arresting Agency: Lafayette City Marshal

Address: 200 Blk Marne

Lafayette, La

Name: Victor, Michael

Charge: Aggravated Assault Charge

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 500 Blk Orchid DRV

Lafayette, La

Name: Williams, Russell

Charge: Parole (Free Text)

Arresting Agency: Lafayette City Pd

Address: 100 Blk Eli Trahan ROA

Lafayette, La

Name: Wilson, Darien

Charge: First Degree Murder Charge

Arresting Agency: Scott Pd

Address: 100 Blk Ratcliff DRV

Lafayette, La