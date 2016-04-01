Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report
The following is a list of the people who were booked into the Lafayette Parish Correctional Center for April 1, 2016:
Name: Albarado, Kainan
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Canal Apt B ST
Lafayette, La
Name: Bias, Bryson
Charge: St. Mary Parish
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk Lafayette ST
Lafayette, La
Name: Breaux, Devon
Charge: Unaut Use Of Movable
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 200 Blk Brad STR
Scott, La
Name: Brown, Jolynn
Charge: Aggrav. Battery W/Dangerous We
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk Clause LAN
Lafayette, La
Name: Carston, Paul
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk Martin Oaks DR
Lafayette, La
Name: Carter, Burnita
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 100 Blk Marigny Circle
Duson, La
Name: Colton, Kimberly
Charge: Disturbing The Peace:Doing Any
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Riverwoods DR
Lafayette, La
Name: Devillier, Caleb
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Belle Fontaine DRV
Duson, La
Name: Dogie, Markethia
Charge: Schedule Ii
Arresting Agency: Penalties
Address: 6800 Blk W Congress ST
Duson, La
Name: Gardiner, Todd
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 400 Blk Summerland Key LAN
Lafayette, La
Name: Gary, Anthony
Charge: Attp-Murder/First Degree
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 300 Blk Guilbeau RD
Lafayette, La
Name: Guidry, Joseph
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk Belle Dame DR
Lafayette, La
Name: Harbor, Siera
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 300 Blk Gilbeau ROA
Lafayette, La
Name: Jones, Ke'Shawn
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 100 Blk Petunia Loop STR
Lafayette, La
Name: Lawer, Carl
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 1600 Blk E Simcor STR
Lafayette, La
Name: Leday, Demitris
Charge: Breaux Bridge Police
Arresting Agency: Broussard Pd
Address: 100 Blk E Pershing STR
New Iberia, La
Name: Matt, Lauren
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 2100 Blk E Ggauthier RD
Lake Charles, La
Name: Papyionricahrd, Jordan
Charge: Communicating Of False Informa
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Juanita
Lafayette, La
Name: Robertson, Stanley
Charge: 2nd Deg Battery Charge: Int'L
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1300 Blk W University AVE
Lafayette, La
Name: Sam, Jordan
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk Boston COURT
Carencro, La
Name: Scott, Somoa
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk Clause LN
Lafayette, La
Name: Selby, Shawn
Charge: Simple Burglary Charge
Arresting Agency: Carencro Pd
Address: 100 Blk First STR
Carencr, La
Name: Souther, Kathryn
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 200 Blk Lodge DRV
Lafayette, La
Name: Taylor, Roberta
Charge: Fugitive
Arresting Agency: La State Police Troop I
Address: 100 Blk Sternberg DR
Lafayette, La
Name: Thibodeaux, Tori
Charge: Criminal Conspiracy Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Rita LAN
Rayne, La
Name: Thibodeaux, Reid
Charge: Criminal Conspiracy Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Cane Field DR
Youngsville, La
Name: Vallier, Reginald
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 200 Blk Marne
Lafayette, La
Name: Victor, Michael
Charge: Aggravated Assault Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 500 Blk Orchid DRV
Lafayette, La
Name: Williams, Russell
Charge: Parole (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk Eli Trahan ROA
Lafayette, La
Name: Wilson, Darien
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 100 Blk Ratcliff DRV
Lafayette, La