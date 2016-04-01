Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report

Lafayette Parish Sheriff&#8217;s Office Daily Arrest Report

The following is a list of the people who were booked into the Lafayette Parish Correctional Center for April 1, 2016:

Name: Albarado, Kainan

Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Canal  Apt B ST
Lafayette, La

Name: Bias, Bryson
Charge: St. Mary Parish
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk  Lafayette ST
Lafayette, La

Name: Breaux, Devon
Charge: Unaut Use Of Movable
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 200 Blk  Brad STR
Scott, La

Name: Brown, Jolynn
Charge: Aggrav. Battery W/Dangerous We
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk  Clause LAN
Lafayette, La

Name: Carston, Paul
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk  Martin Oaks DR
Lafayette, La

Name: Carter, Burnita
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 100 Blk  Marigny Circle
Duson, La

Name: Colton, Kimberly
Charge: Disturbing The Peace:Doing Any
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Riverwoods DR
Lafayette, La

Name: Devillier, Caleb
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Belle Fontaine DRV
Duson, La

Name: Dogie, Markethia
Charge: Schedule Ii
Arresting Agency: Penalties
Address: 6800 Blk W Congress ST
Duson, La

Name: Gardiner, Todd
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 400 Blk  Summerland Key LAN
Lafayette, La

Name: Gary, Anthony
Charge: Attp-Murder/First Degree
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 300 Blk  Guilbeau RD
Lafayette, La

Name: Guidry, Joseph
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk  Belle Dame DR
Lafayette, La

Name: Harbor, Siera
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 300 Blk  Gilbeau ROA
Lafayette, La

Name: Jones, Ke'Shawn
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 100 Blk  Petunia Loop STR
Lafayette, La

Name: Lawer, Carl
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 1600 Blk E Simcor STR
Lafayette, La

Name: Leday, Demitris
Charge: Breaux Bridge Police
Arresting Agency: Broussard Pd
Address: 100 Blk E Pershing STR
New Iberia, La

Name: Matt, Lauren
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 2100 Blk E Ggauthier RD
Lake Charles, La

Name: Papyionricahrd, Jordan
Charge: Communicating Of False Informa
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Juanita
Lafayette, La

Name: Robertson, Stanley
Charge: 2nd Deg Battery Charge: Int'L
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1300 Blk W University AVE
Lafayette, La

Name: Sam, Jordan
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk  Boston COURT
Carencro, La

Name: Scott, Somoa
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk  Clause LN
Lafayette, La

Name: Selby, Shawn
Charge: Simple Burglary Charge
Arresting Agency: Carencro Pd
Address: 100 Blk  First STR
Carencr, La

Name: Souther, Kathryn
Charge: Municipal Purposes (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 200 Blk  Lodge DRV
Lafayette, La

Name: Taylor, Roberta
Charge: Fugitive
Arresting Agency: La State Police Troop I
Address: 100 Blk  Sternberg DR
Lafayette, La

Name: Thibodeaux, Tori
Charge: Criminal Conspiracy Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Rita LAN
Rayne, La

Name: Thibodeaux, Reid
Charge: Criminal Conspiracy Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Cane Field DR
Youngsville, La

Name: Vallier, Reginald
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 200 Blk  Marne
Lafayette, La

Name: Victor, Michael
Charge: Aggravated Assault Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 500 Blk  Orchid DRV
Lafayette, La

Name: Williams, Russell
Charge: Parole  (Free Text)
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk  Eli Trahan ROA
Lafayette, La

Name: Wilson, Darien
Charge: First Degree Murder Charge
Arresting Agency: Scott Pd
Address: 100 Blk  Ratcliff DRV
Lafayette, La

