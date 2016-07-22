Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report
The following is a list of the people who were booked into the Lafayette Parish Correctional Center for July 22, 2016:
Name: Arcides, Syrena
Charge: Simple Criminal Damage To Prop
Arresting Agency: Duson Pd
Address: 200 Blk Lowell DRV
Lafayette, La
Name: Bob, Leah
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Carencro Pd
Address: 100 Blk Ames Circle
Carencro, La
Name: Bruno, Kerionta
Charge: Armed Robbery Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 200 Blk Batiste
Lafayette, La
Name: Byles, Justin
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Sfc 2301 STR
Forest City, Ak
Name: Calais, Audrey
Charge: Forgery:
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Louise STR
Grand Coteau, La
Name: Calvit, Shawn
Charge: East Baton Rouge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Meadow
Lafayette, La
Name: Comeaux, Payton
Charge: Theft Of Goods Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 700 Blk Lcademy STR
Opelousas, La
Name: Darensbourg, Hunter
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 3200 Blk Partania ST
New Orleans, La
Name: Dixon, Harold
Charge: Illegal Carrying Of Weapon Pen
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk S Orleans DRV
Lafayette, La
Name: Dowden, Blaze
Charge: License Requirements; Possessi
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1000 Blk Redbarn Loop
Breaux Bridge, La
Name: Eppley, Alexander
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 500 Blk Rosevelt STR
Lafayette, La
Name: Fisher, Claire
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 900 Blk Canberra ROA
Lafayett, La
Name: Galloway, Monore
Charge: Con/Misapp Of Pymts Prohib
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk Prairie LN
Lafayette, La
Name: Gant, Michael
Charge: Rapides Parish
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 300 Blk Vieux Orleans CL
Lafayette, La
Name: Green, Jennifer
Charge: Nocon Disc Of Private Img
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Briarwood DR
Lafayette, La
Name: Guidry, Barrett
Charge: Oper Veh Under Susp Prior Off
Arresting Agency: La State Police Troop I
Address: 100 Blk Meadowwood LN
Lafayette, La
Name: Guillot, Larry
Charge: Theft Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 2100 Blk Atchafalaya HWY
Breaux Bridge, La
Name: Harris, Kevin
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 600 Blk Agnes DR
Breaux Bridge, La
Name: Hasselbeck, Ronald
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 23 Blk Locksbar LANE
Lafayette, La
Name: Hollie, Dalton
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk St Jude STR
Lafayette, La
Name: Holloway, Gregory
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Mulberry RD
Schriever, La
Name: Laferrara, John
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 4300 Blk East STR
Moline, Il
Name: Laue, Michael
Charge: East Baton Rouge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Johnston ST
Lafayette, La
Name: Lormand, Tyra
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 1900 Blk Coteau Rodaire
Arnaudville, La
Name: Lucas, Kenneth
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk William DR
Lafayette, La
Name: Metoyer, Brian
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk Buick ST
Lafayette, La
Name: Phils, Melissa
Charge: Disturbing The Peace Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk Nanoke LAN
Carencro, La
Name: Sam, Navin
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1100 Blk N St Antoine STR
Lafayette, La
Name: Snider, Darryl
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 62 Blk Pioneer AVE
Montevallo, Al
Name: Solomon, Joseph
Charge: Viol Of Protective Orders
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1000 Blk E Vermillion
Lafayette, La
Name: Toney, Glenn
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 000 Blk Homeless STR
Lafayette, La
Name: Vollenweider, Frank
Charge: Con/Misapp Of Pymts Prohib
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 3700 Blk Pinhook RD
Broussard, La
Name: Ward, Charles
Charge: Schedule Ii
Arresting Agency: Penalties
Address: 200 Blk Gordon Crocket
Lafayette, La
Name: Washington, Charleston
Charge: Acadia Parish
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 1000 Blk Robley DRV
Lafayette, La
Name: Wedlock, Joshua
Charge: Principal/ Simple Burglary
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 000 Blk Homeless
Lafayette, La