Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report

Lafayette Parish Sheriff’s Office Daily Arrest Report

Lafayette Parish Correctional Center

The following is a list of the people who were booked into the Lafayette Parish Correctional Center for July 22, 2016:

Name: Arcides, Syrena
Charge: Simple Criminal Damage To Prop
Arresting Agency: Duson Pd
Address: 200 Blk  Lowell DRV
Lafayette, La

Name: Bob, Leah
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Carencro Pd
Address: 100 Blk  Ames Circle
Carencro, La

Name: Bruno, Kerionta
Charge: Armed Robbery Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 200 Blk  Batiste
Lafayette, La

Name: Byles, Justin
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Sfc 2301 STR
Forest City, Ak

Name: Calais, Audrey
Charge: Forgery:
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Louise STR
Grand Coteau, La

Name: Calvit, Shawn
Charge: East Baton Rouge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Meadow
Lafayette, La

Name: Comeaux, Payton
Charge: Theft Of Goods Charge
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 700 Blk  Lcademy STR
Opelousas, La

Name: Darensbourg, Hunter
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 3200 Blk  Partania ST
New Orleans, La

Name: Dixon, Harold
Charge: Illegal Carrying Of Weapon Pen
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 100 Blk S Orleans DRV
Lafayette, La

Name: Dowden, Blaze
Charge: License Requirements; Possessi
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1000 Blk  Redbarn Loop
Breaux Bridge, La

Name: Eppley, Alexander
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 500 Blk  Rosevelt STR
Lafayette, La

Name: Fisher, Claire
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 900 Blk  Canberra ROA
Lafayett, La

Name: Galloway, Monore
Charge: Con/Misapp Of Pymts Prohib
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 300 Blk  Prairie LN
Lafayette, La

Name: Gant, Michael
Charge: Rapides Parish
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 300 Blk  Vieux Orleans CL
Lafayette, La

Name: Green, Jennifer
Charge: Nocon Disc Of Private Img
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Briarwood DR
Lafayette, La

Name: Guidry, Barrett
Charge: Oper Veh Under Susp Prior Off
Arresting Agency: La State Police Troop I
Address: 100 Blk  Meadowwood LN
Lafayette, La

Name: Guillot, Larry
Charge: Theft Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 2100 Blk  Atchafalaya HWY
Breaux Bridge, La

Name: Harris, Kevin
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 600 Blk  Agnes DR
Breaux Bridge, La

Name: Hasselbeck, Ronald
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 23 Blk  Locksbar LANE
Lafayette, La

Name: Hollie, Dalton
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  St Jude STR
Lafayette, La

Name: Holloway, Gregory
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Mulberry RD
Schriever, La

Name: Laferrara, John
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 4300 Blk  East STR
Moline, Il

Name: Laue, Michael
Charge: East Baton Rouge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Johnston ST
Lafayette, La

Name: Lormand, Tyra
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 1900 Blk  Coteau Rodaire
Arnaudville, La

Name: Lucas, Kenneth
Charge: Fugitive
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  William DR
Lafayette, La

Name: Metoyer, Brian
Charge: Warrant/Bench Warrant
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 200 Blk  Buick ST
Lafayette, La

Name: Phils, Melissa
Charge: Disturbing The Peace Charge
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 100 Blk  Nanoke LAN
Carencro, La

Name: Sam, Navin
Charge: Domestic Abuse Battery
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1100 Blk N St Antoine STR
Lafayette, La

Name: Snider, Darryl
Charge: Hold For Extradition
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 62 Blk  Pioneer AVE
Montevallo, Al

Name: Solomon, Joseph
Charge: Viol Of Protective Orders
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 1000 Blk E Vermillion
Lafayette, La

Name: Toney, Glenn
Charge: Owi Vehicle
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 000 Blk  Homeless STR
Lafayette, La

Name: Vollenweider, Frank
Charge: Con/Misapp Of Pymts Prohib
Arresting Agency: Lafayette Parish Sheriff'S Ofc
Address: 3700 Blk  Pinhook RD
Broussard, La

Name: Ward, Charles
Charge: Schedule Ii
Arresting Agency:  Penalties
Address: 200 Blk  Gordon Crocket
Lafayette, La

Name: Washington, Charleston
Charge: Acadia Parish
Arresting Agency: Lafayette City Marshal
Address: 1000 Blk  Robley DRV
Lafayette, La

Name: Wedlock, Joshua
Charge: Principal/ Simple Burglary
Arresting Agency: Lafayette City Pd
Address: 000 Blk  Homeless
Lafayette, La

Filed Under: Arrests, Lafayette Parish Sheriff's Office
Categories: Acadiana News, Local News

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