Lafayette, LA (KPEL News) - The October 14th election decided who would take office in Louisiana and each parish, and who would be headed to a runoff in November. Below is a list of the parish-specific races and their results.

Wikipedia Wikipedia loading...

City-Parish Mayor-President

Monique Blanco Boulet -- 19507 (34%)

Josh Guillory -- 22731 (40%)

Jan Swift -- 14777 (26%)

Assessor

Walter Campbell -- 24147 (46%)

Justin Centanni -- 28918 (54%)

Parish Council District 2

Sidney Morales -- 4954 (50%)

Donald Richard -- 5002 (50%)

Parish Council District 3

Terry Hughes -- 2243 (18%)

Jeremy Monts -- 1081 (9%)

Ken Stansbury -- 8801 (73%)

Parish Council District 5

Clyde Gabriel -- 2337 (28%)

AB Rubin -- 4710 (57%)

Kerry Jamal Williams -- 1269 (15%)

School Board District 1

David LeJeune -- 3938 (72%)

Mary Morrison -- 1556 (28%)

School Board District 2

Chad Desormeaux -- 3946 (69%)

Stasia Herbert-McZeal -- 1754 (31%)

School Board District 3

Joshua Edmond -- 2150 (57%)

Emilie Lewis Duhon -- 1631 (43%)

School Board District 4

Michelle Living -- 2378 (49%)

Amy Trahan -- 2436 (51%)

School Board District 6

Roddy Bergeron -- 4448 (62%)

Sam Taulli Jr -- 2756 (38%)

School Board District 7

Kate Bailey Labue -- 4427 (67%)

Grant Quinlan -- 2173 (33%)

School Board District 8

Hannah Smith Mason -- 4818 (60%)

Holly Sanders -- 3243 (40%)

School Board District 9

Linton Broussard Jr -- 2234 (37%)

Jeremy Hidalgo -- 3308 (54%)

Brandon Rodrigue -- 558 (9%)

City Council District 1

Elroy Broussard -- 1628 (35%)

Rickey Hardy -- 1156 (25%)

Kristopher Harrison -- 469 (10%)

Melissa Matthieu-Robichaux -- 1432 (31%)

City Council District 2

Shelby Arabie -- 1654 (31%)

Andy Naquin -- 3669 (69%)

City Council District 4

Thomas Hooks -- 3636 (53%)

Julie LeBlanc -- 3286 (47%)

City Council District 5

Kenneth Boudreaux -- 3228 (77%)

Nureaka Ross -- 946 (23%)

Youngsville Council Division A

Shannon Bares -- 2271 (60%)

Ann Istre -- 1510 (40%)

Wikipedia Wikipedia loading...

Clerk of Court

Laura Faul -- 7464 (52%)

Blane Faulk -- 6854 (48%)

Police Juror District 1

Walter Andrus -- 7464 (52%)

Wayne Wilridge -- 566 (45%)

Police Juror District 2

Jamie Amie -- 624 (26%)

Fern Hebert -- 385 (16%)

Jeff “Reddog” Morgan -- 1424 (59%)

Police Juror District 3

Kirk Aaron Guidry -- 768 (41%)

Keith Henry -- 646 (35%)

Michael “Big Mike” Richard -- 161 (9%)

Dylan James Romero -- 279 (15%)

Police Juror District 4

Fatty Broussard -- 639 (45%)

G-Ray Morgan -- 769 (55%)

Police Juror District 5

Tim Benoit -- 120 (8%)

Eric Boudreaux -- 75 (5%)

Mariette Leonards -- 534 (35%)

Beau Petitjean -- 793 (52%)

Police Juror District 6

Jay Credeur -- 569 (31%)

Ed Guidry -- 667 (36%)

Chuck Lejeune -- 609 (33%)

Police Juror District 7

Pat Daigle -- 970 (51%)

Boz Higginbotham -- 920 (49%)

Police Juror District 8

Joe Bellon -- 759 (35%)

Troy Lantz -- 1380 (65%)

Evangeline

Wikipedia Wikipedia loading...

Clerk of Court

Jebby Cormier -- 2278 (30%)

Randy Deshotel -- 5343 (70%)

Police Juror District 1

Freeman Celestine -- 464 (48%)

Keith Saucier -- 494 (52%)

Police Juror District 2

Jamie Fontenot -- 353 (45%)

Sidney Fontenot -- 432 (55%)

Police Juror District 4

Tim Causey -- 677 (57%)

Lelia Johnson Thrasher -- 518 (43%)

Police Juror District 6

Brent Guillory -- 502 (48%)

Eric Soileau -- 514 (49%)

Donald Vidrine -- 31 (3%)

Police Juror District 7

Cabon Fontenot -- 237 (28%)

Bryan Vidrine -- 606 (72%)

Police Juror District 8

Brother Arvie -- 532 (51%)

Tenny Doucet -- 137 (13%)

DeeDee Wilson -- 379 (36%)

Iberia

Wikipedia Wikipedia loading...

Coroner

Shawn Baquet -- 7477 (46%)

Timothy Viator -- 8616 (54%)

Councilman District 9

Hubert Landry Jr -- 873 (48%)

Scott Ransonet -- 957 (52%)

Councilman District 10

Merv Boyance -- 38 (3%)

Eugene Olivier Sr -- 539 (39%)

Brock Pellerin -- 800 (58%)

Councilman District 12

Courtney Broussard-Fitch -- 412 (40%)

Lady Fontenette Brown -- 618 (60%)

Councilman District 13

Caymen Crappell -- 811 (68%)

Chris Feller -- 376 (32%)

St. Landry

Wikipedia Wikipedia loading...

Clerk of Court

Jan Deville -- 4704 (26%)

Charles Jagneaux -- 13713 (74%)

Council Member District 1

Jerry Red -- 556 (45%)

Jody White -- 670 (55%)

Council Member District 5

Roy Harrington -- 551 (34%)

Harold Taylor��-- 1061 (66%)

Council Member District 8

Vivian Olivier -- 1009 (62%)

Joey Richard -- 631 (38%)

Council Member District 9

Wayne Ardoin -- 1122 (54%)

Mike Fontenot -- 941 (46%)

Council Member District 11

Cedric Joubert -- 386 (28%)

Timmy Lejeune -- 977 (72%)

Council Member District 13

Ernest Blanchard -- 482 (42%)

Donnie Fontenot -- 291 (25%)

Leward Lafleur -- 380 (33%)

Opelousas Alderman District A

John Guilbeaux -- 188 (30%)

Victor Lewis -- 223 (36%)

Dontae Sonnier -- 72 (12%)

Vanessa Brown Sostand -- 136 (22%)

St. Martin

Wikipedia Wikipedia loading...

Clerk of Court

Laura Blanchard -- 10031 (68%)

Reggie Clues -- 2881 (20%)

Sy Savoy -- 1814 (12%)

Parish President

Pete Delcambre -- 5942 (40%)

Kevin Kately -- 3616 (24%)

Dean LeBlanc --5294 (36%)

Council Member District 1

Byron Fuselier -- 899 (50%)

Hoyt Louviere -- 899 (50%)

Council Member District 2

Carla Doucet Jean Batiste -- 885 (61%)

Lurry James Sigue Jr -- 564 (39%)

Council Member District 3

Edward George -- 405 (26%)

Vonda Nelson LeBlanc -- 227 (14%)

Tangie Narcisse -- 493 (31%)

Gap Perrodin -- 463 (29%)

Council Member District 6

Corey Melancon -- 938 (54%)

Mark Thibodeaux -- 790 (46%)

Council Member District 7

Vincent Alexander -- 614 (60%)

Marvin Crockett -- 403 (40%)

Council Member District 8

Ben Clay -- 1033 (57%)

Blane Prejean -- 783 (43%)

Council Member District 9

Chris Courville -- 804 (51%)

Daniel Richard Jr -- 765 (49%)

St. Mary

Wikipedia Wikipedia loading...

Sheriff

Gary Driskell -- 8584 (77%)

Jason Granger -- 394 (4%)

Kenny Scelfo Sr -- 1853 (17%)

Cody Thibodaux -- 331 (3%)

Parish President

Sam Jones -- 6418 (58%)

Tim LeBlanc -- 4605 (42%)

Council Member District 1

H.B. Bell -- 683 (44%)

Craig Matthews -- 856 (56%)

Council Member District 3

Whitney Bourque -- 251 (15%)

Rodney Olander -- 794 (47%)

Peter Soprano -- 651 (38%)

Council Member District 4

Myron Bourque -- 237 (21%)

Javon Charles -- 207 (18%)

David Hill -- 711 (62%)

Council Member District 5

Butchie McKinley -- 397 (29%)

Les Rulf -- 548 (40%)

Douglas Streety Jr -- 441 (32%)

Council Member District 6

Shawn Canty -- 587 (40%)

Patrick Hebert -- 876 (60%)

Council Member District 7

Hammer Bennett -- 676 (46%)

Jimmy Davis -- 797 (54%)

Council Member District 8

Eriq Blanchard -- 243 (21%)

Mark Duhon -- 547 (48%)

Carlo Gagliano Jr -- 345 (30%)

Council Member at Large District 10

Angelena Brocato -- 3116 (27%)

Gwen Hidalgo -- 5774 (51%)

Reginald Weary -- 2461 (22%)

Vermilion

Wikipedia Wikipedia loading...

Sheriff

Lance Broussard -- 5108 (37%)

Eddie Langlinais -- 7056 (50%)

Preston Summers -- 1810 (13%)

Clerk of Court

Diane Meaux Broussard -- 7614 (55%)

Jude Savoie -- 6150 (45%)

Police Juror District 1

Dane Hebert -- 980 (78%)

Brent Henry -- 271 (22%)

Police Juror District 2

Shane Meaux -- 545 (52%)

Jason Picard -- 495 (48%)

Police Juror District 7

Chris Clement Hebert -- 254 (33%)

Roy Keith Meaux -- 431 (56%)

Ravis Stelly Jr -- 83 (11%)

Police Juror District 11

Scott Broussard -- 685 (62%)

Gary Trahan -- 425 (38%)

Police Juror District 13

Brian Hollier -- 945 (70%)

Wayne Miller -- 399 (30%)